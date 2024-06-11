Джувэн Морган: «В следующий раз «Зенит» будет играть за золото»

Джувэн Морган подвел итоги сезона.

Форвард присоединился к « » перед стартом плей-офф Лиги ВТБ, но быстро адаптировался и стал важным игроком сине-бело-голубых.

– , вы довольны результатом, который у нас вышел?

– Нет, ведь каждый раз, когда ты не первый, ты недоволен. Хотя я думаю, что из той ситуации, в которой мы были, мы выжали максимум – мы играли за бронзу и завоевали бронзу. Я точно доволен этим, но в следующий раз мы будем играть за золото.

– Вы присоединились к команде прямо перед плей-офф, было сложно адаптироваться?

– Да нет. Конечно, каждый раз, когда ты идешь в новую команду, это тяжело, но, думаю, игроки, тренеры и весь персонал очень мне помогли влиться и привыкнуть к стилю игры, так что это было легко.

– Что бы вы сказали нашим болельщикам?

– Спасибо вам за отличный плей-офф. Уже жду, что случится теперь!