Строители начали работы по возведению крыши новой арены ЦСКА
Андрей Ватутин рассказал о ходе работ по строительству новой арены ЦСКА.
По словам президента армейцев, строительство УСК ЦСКА идет с некоторым опозданием.
«Определенные сложности, увы, есть. Связаны они в первую очередь с изменениями в министерстве обороны. При этом со стороны «Норникеля» есть твердое желание довести проект до конца, для чего прилагается очень много усилий. Строительство движется, хоть и не такими темпами, как всем нам хотелось бы.
Строители уже стали работать над крышей здания, мы проводим много совещаний с дизайнерами по поводу интерьеров арены. Всегда хочется быстрее, но у клуба нет возможности влиять на определенные процессы», – рассказал Ватутин.