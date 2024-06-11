Строители начали работы по возведению крыши новой арены ЦСКА

Теги ЦСКА Андрей Ватутин УСК ЦСКА Норильский никель Баскетбол

Андрей Ватутин рассказал о ходе работ по строительству новой арены ЦСКА.

По словам президента армейцев, строительство УСК ЦСКА идет с некоторым опозданием.

«Определенные сложности, увы, есть. Связаны они в первую очередь с изменениями в министерстве обороны. При этом со стороны «Норникеля» есть твердое желание довести проект до конца, для чего прилагается очень много усилий. Строительство движется, хоть и не такими темпами, как всем нам хотелось бы.

Строители уже стали работать над крышей здания, мы проводим много совещаний с дизайнерами по поводу интерьеров арены. Всегда хочется быстрее, но у клуба нет возможности влиять на определенные процессы», – рассказал Ватутин.

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