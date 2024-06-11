Андрей Ватутин: «Коллеги из Евролиги и болельщики отмечают, что без ЦСКА Евролига многое теряет»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Андрей Ватутин оценил шансы российских клубов на возвращение в Евролигу.

«Вряд ли я могу сказать что‑то новое по сравнению с предыдущими высказываниями по этому поводу. Есть озвученная руководством Евролиги позиция: пока продолжается спецоперация – об этом не может быть речи. Исходя из этого нарратива какие‑то обсуждения сроков сейчас относятся к разговорному жанру, сущностные решения не просматриваются.

Тем не менее стараемся поддерживать уровень клубной организации на уровне высших стандартов и в качестве акционеров продолжаем работать во всех комитетах и совещаниях Евролиги, сохраняем полный контакт с коллегами. В частных беседах европейские коллеги, не говоря про рядовых болельщиков, не раз и не два отмечали, что без ЦСКА Евролига очень многое потеряла. Но политическая ситуация в целом пока не позволяет турниру изменить позицию по России», – заявил президент ЦСКА.

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Всем плевать, Андрей
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