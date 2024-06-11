Владислав Перевалов перешел из «Пармы» в «Енисей»

Владислав Перевалов пополнил состав «Енисея».

Атакующий защитник (22 года, 190 см) покинул «Парму» и продолжит карьеру в красноярском клубе.

Перевалов выступал в командах системы «Пармы» с 2019 года, перебравшись в Пермь из Нижнего Новгорода. В сезоне-23/24 россиянин набирал 4,1 очка и 0,5 подбора в среднем за игру в матчах лиги ВТБ.

Главный тренер « » Йовица Арсич прокомментировал подписание.

«В прошедшем сезоне Владислав доказал, что он талантливый и атлетичный баскетболист. Надеюсь, что наш тренерский штаб и команда помогут ему показывать лучшую игру, чем в «Парме», – заявил Арсич.