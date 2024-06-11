Владислав Перевалов перешел из «Пармы» в «Енисей»

Теги переходы Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Парма Владислав Перевалов Баскетбол

Владислав Перевалов пополнил состав «Енисея».

Атакующий защитник (22 года, 190 см) покинул «Парму» и продолжит карьеру в красноярском клубе.

Перевалов выступал в командах системы «Пармы» с 2019 года, перебравшись в Пермь из Нижнего Новгорода. В сезоне-23/24 россиянин набирал 4,1 очка и 0,5 подбора в среднем за игру в матчах Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание.

«В прошедшем сезоне Владислав доказал, что он талантливый и атлетичный баскетболист. Надеюсь, что наш тренерский штаб и команда помогут ему показывать лучшую игру, чем в «Парме», – заявил Арсич.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Очень интересно! Продолжайте вести наблюдение
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий