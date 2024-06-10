Андрей Кириленко об эвтаназии: «Мне бы хотелось иметь в старости возможность этого выбора»

Андрей Кириленко ответил на сложные вопросы в проекте «500 страниц ответов».

«Боюсь ли я смерти? Да. Своей или чужой? Чужой больше боюсь.

Что страшного в смерти? Мне кажется, что здесь есть, наверное, какой-то потусторонний элемент, так, что ты не знаешь... Смерть – это неизвестность. Если говорить в контексте других людей, то смерть близких страшнее собственной. Своя собственная – ты умер и ничего не знаешь. А когда родные или близкие, ты теряешь человека. Тебя это чуть более затрагивает. Когда сам умер, тебе все равно.

Эвтаназия? Да. Мне бы хотелось иметь в старости возможность этого выбора. Бывают какие-то моменты, когда ты уже не можешь справляться, тяжело больные люди. Чтобы была возможность закрутить этот крантик и сказать «Все, спасибо, достаточно», – сказал известный в прошлом игрок, ныне президент .