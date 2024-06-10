Джо Маззулла: «Все выходившие на площадку делали вещи, которые приближали «Бостон» к победе»

Джо Маззулла считает, что сила «Бостона» заключается в командном баскетболе.

В воскресенье «Селтикс» обыграли «Мэверикс» 105:98 (2-0) во втором матче финальной серии, самым результативным у «кельтов» стал Дрю Холидэй (26 очков).

«Мне и правда надоело слышать, когда в случае с нашей командой говорят об этом парне, или о другом, или о третьем, да и вообще, когда все это выдают за что-то иное, а не командный баскетбол «Селтикс».

Все, кто сегодня выходил на площадку, делали вещи, которые приближали нас к победе. На обеих половинах площадки», – сказал главный тренер « ».

Возглавляющий « » Джейсон Кидд недавно снова сделал актуальным вопрос о лидере «зеленых», когда назвал лучшим игроком в составе соперника.