Джо Маззулла: «Все выходившие на площадку делали вещи, которые приближали «Бостон» к победе»
Джо Маззулла считает, что сила «Бостона» заключается в командном баскетболе.
В воскресенье «Селтикс» обыграли «Мэверикс» 105:98 (2-0) во втором матче финальной серии, самым результативным у «кельтов» стал Дрю Холидэй (26 очков).
«Мне и правда надоело слышать, когда в случае с нашей командой говорят об этом парне, или о другом, или о третьем, да и вообще, когда все это выдают за что-то иное, а не командный баскетбол «Селтикс».
Все, кто сегодня выходил на площадку, делали вещи, которые приближали нас к победе. На обеих половинах площадки», – сказал главный тренер «Бостона».
Возглавляющий «Даллас» Джейсон Кидд недавно снова сделал актуальным вопрос о лидере «зеленых», когда назвал Джейлена Брауна лучшим игроком в составе соперника.