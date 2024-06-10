Дрю Холидэй: «Я полезный парень. Сделаю все, что угодно»

Теги Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Дрю Холидэй рассказал о своей роли в «Бостоне».

Во втором матче финальной серии с «Далласом» (105:98, 2-0) Холидэй набрал 26 очков и 11 подборов при 11 из 14 с игры и 0 потерь.

«Я полезный парень. Сделаю все, что угодно. Я здесь для того, чтобы побеждать. Команда взяла меня, чтобы вместе побеждать. Ради этого я сделаю все, что могу.

Но в любом случае это команда Тейтума и Брауна. Возможно, в такой же степени это и моя команда, но, опять же, давление, с которым они имеют дело, немного отличается от моего давления. И надо отдать обоим должное за то, как они себя ведут. Так что есть все-таки отличие. Они являются суперзвездами, а я здесь для того, чтобы поддерживать», – заявил защитник «Селтикс».

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