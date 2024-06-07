«Сан-Антонио» интересуется Девином Картером на драфте-2024

Теги Сан-Антонио Торонто НБА драфт НБА Баскетбол

«Сперс» проявляют интерес к защитнику Девину Картеру.

22-летний баскетболист провел за Провиденс три сезона. В этом году он набирал 19,7 очка, 8,7 подбора, 3,6 передачи, 1,8 перехвата и 1 блок-шот в среднем за матч при 47,3% реализации бросков с игры и 37,7% из-за дуги.

По прогнозу ESPN, Картер попадет в Топ-13 драфта. «Сан-Антонио» выбирают под 4-м и 8-м номерами (пик Торонто).

Ранее сообщалось, что защитник получил гарантии от одного из клубов НБА, выбирающих в Топ-14.

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