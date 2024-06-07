Лука Дончич: «Главная цель – первыми одержать четыре победы. Настраиваемся на следующий матч»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич отреагировал на разгром от «Бостона» (89:107) в 1-м матче финала.

«Даллас» ранее стартовал с поражений в сериях с «Клипперс» и «Оклахомой».

«Что я чувствовал после тех матчей? Уже не помню.

Ты либо проигрываешь, либо побеждаешь. Главная цель – первыми одержать четыре победы. Настраиваемся на следующий матч серии. 

Сохраняем ли мы уверенность после этого поражения? Само собой. Хотите, чтобы я сказал, что мы сомневаемся в себе?» – заявил словенец.

На счету разыгрывающего 30 очков, 10 подборов и 1 передача.

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3 комментария
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Всё нормально, согласен! Посмотрим, что будет дальше!!
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не успел перед матчем, поэтому сейчас-то Луку) но надо чтобы партнёры помогали
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