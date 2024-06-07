Лука Дончич: «Главная цель – первыми одержать четыре победы. Настраиваемся на следующий матч»

Лука Дончич отреагировал на разгром от «Бостона» (89:107) в 1-м матче финала.

« » ранее стартовал с поражений в сериях с «Клипперс» и «Оклахомой».

«Что я чувствовал после тех матчей? Уже не помню.

Ты либо проигрываешь, либо побеждаешь. Главная цель – первыми одержать четыре победы. Настраиваемся на следующий матч серии.

Сохраняем ли мы уверенность после этого поражения? Само собой. Хотите, чтобы я сказал, что мы сомневаемся в себе?» – заявил словенец.

На счету разыгрывающего 30 очков, 10 подборов и 1 передача.