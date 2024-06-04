«Лейкерс» предлагали «Бруклину» Расселла Уэстбрука и два пика в первом раунде в обмен на Кайри Ирвинга
«Лейкерс» пытались выменять Кайри Ирвинга на Расселла Уэстбрука и два пика.
«Лейкерс» были одной из нескольких команд, которые активно пытались заполучить Кайри Ирвинга перед дедлайном обменов, прежде чем «Бруклин» в конечном итоге отправил его в «Даллас» в обмен на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик в первом раунде драфта 2029 года и два пика во втором раунде.
Основой предложения «Лейкерс» были Расселл Уэстбрук и два пика первого раунда на драфтах 2027-го и 2029-го годах», – пишет инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.