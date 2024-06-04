У отца Кайри Ирвинга будут свои именные кроссовки

Кайри Ирвинг подписал контракт с отцом.

Звездный защитник « » подписал свой первый контракт в должности креативного директора компании ANTA. Ирвинг заключил соглашение с отцом, Дредериком Ирвингом, у которого теперь будет своя линия именных кроссовок ANTA. Кроссовки поступят в продажу в магазинах Foot Locker в сентябре.

Это первый случай в профессиональном спорте, когда игрок подписал со своим отцом контракт на именные кроссовки.

Дредерик Ирвинг играл за команду Бостонского университета, а также за профессиональный клуб в Австралии.

В прошлом году Кайри подписал 5-летний контракт с китайским производителем спортивной экипировки ANTA. Баскетболист получил должность креативного директора и право подписывать других спортсменов.

Ранее Ирвинг потерял контракт с Nike на 14 млн долларов в год из-за того, что отказывался извиняться за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих соцсетях.