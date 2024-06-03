«Финикс» намерен переподписать Ройса О’Нила

«Санз» собираются продлить сотрудничество с Ройсом О’Нилом.

30-летний форвард перешел в «Финикс» в феврале 2024 года в результате трехстороннего обмена с « » и « ».

О’Нил получил 9,5 миллионов за сезон-2023/24.

Форвард набирал 8,1 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи за 25,1 минуты в среднем в регулярном чемпионате в составе « ». В его активе в плей-офф – 5 очков и 4,8 подбора за 26 минут.

«Санз» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Миннесоте» всухую (0-4).