49 передач Луки Дончича, после которых партнеры забили сверху, являются лучшим показателем в истории плей-офф НБА

Теги Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Лука Дончич Баскетбол

НБА представила подборку статистических данных «Далласа» перед финалом.

Лука Дончич набирает 28,8 очка, 9, 6 подбора и 8,8 передачи в среднем. Разыгрывающий «Далласа» может стать третьим игроком в истории с показателями 28+8+8 и выше в 15 и более матчах розыгрыша плей-офф. Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (2015, 2018) и Николе Йокичу (2023).

Дончич лидирует в плей-офф по результативным передачам под трехочковый бросок (50) и под «данки» (49). 49 передач, после которых партнеры забили сверху, – это лучший показатель плей-офф в истории с учетом имеющихся статистических данных. Дончич делит первое место с Дрэймондом ГриномГолден Стэйт»), но имеет финальную серию в запасе.

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2 комментария
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Аллей-Лук
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повезло двум чувакам из Далласа
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