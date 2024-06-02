49 передач Луки Дончича, после которых партнеры забили сверху, являются лучшим показателем в истории плей-офф НБА
НБА представила подборку статистических данных «Далласа» перед финалом.
Лука Дончич набирает 28,8 очка, 9, 6 подбора и 8,8 передачи в среднем. Разыгрывающий «Далласа» может стать третьим игроком в истории с показателями 28+8+8 и выше в 15 и более матчах розыгрыша плей-офф. Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (2015, 2018) и Николе Йокичу (2023).
Дончич лидирует в плей-офф по результативным передачам под трехочковый бросок (50) и под «данки» (49). 49 передач, после которых партнеры забили сверху, – это лучший показатель плей-офф в истории с учетом имеющихся статистических данных. Дончич делит первое место с Дрэймондом Грином («Голден Стэйт»), но имеет финальную серию в запасе.