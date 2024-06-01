Никола Милутинов: «Попасть в «Финал четырех» — это большой успех»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Никола Милутинов Баскетбол

Никола Милутинов не разочарован 3-м местом «Олимпиакоса» в сезоне Евролиги-23/24.

«Разочарован? Я считаю, что попасть в «Финал четырех» — это большой успех. Сколько отличных команд не прошли в «Финал четырех»? Это большой успех. Особенно хочу поздравить «Панатинаикос». Они были лучшей командой в этом «Финале четырех» и заслужили победу.

Стыдно так думать, потому что никто никогда не разочарован попаданием в «Финал четырех». У скольких команд бюджет больше, чем у нас? Сколько команд подписывают игроков высокого качества? У них есть MVP, и они не прошли в «Финал четырех», – сказал центровой «Олимпиакоса».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий