Никола Милутинов: «Попасть в «Финал четырех» — это большой успех»

Никола Милутинов не разочарован 3-м местом «Олимпиакоса» в сезоне Евролиги-23/24.

«Разочарован? Я считаю, что попасть в «Финал четырех» — это большой успех. Сколько отличных команд не прошли в «Финал четырех»? Это большой успех. Особенно хочу поздравить «Панатинаикос». Они были лучшей командой в этом «Финале четырех» и заслужили победу.

Стыдно так думать, потому что никто никогда не разочарован попаданием в «Финал четырех». У скольких команд бюджет больше, чем у нас? Сколько команд подписывают игроков высокого качества? У них есть MVP, и они не прошли в «Финал четырех», – сказал центровой « ».