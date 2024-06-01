Фил Хэнди: «В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед Кайри Ирвингом»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Фил Хэнди Баскетбол

Фил Хэнди считает, что Кайри Ирвинг подвергался незаслуженное критике.

В этом сезоне «Даллас» с Ирвингом в составе пробился в финал НБА, где сразится с «Бостоном».

«Обычно я воздерживаюсь от комментариев по некоторым вопросам, но не сегодня. В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед этим человеком.

Некоторые из вас пытались похоронить этого парня и уничтожить его как личность на основе того, что вы просто слышали, но не знаете. Совет неразумным... если вы не знаете кого-то, вам, вероятно, не следует говорить о нем. СМИ и некоторые другие всегда скрывают свои замыслы, но есть те, кто все понимают!» – считает экс-ассистент «Лейкерс» и «Кавальерс».

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1 комментарий
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Ну как минимум за его выкидоны в Бруклине он сам должен извиниться. То что он на данный момент разобрался с головой молодец конечно, но извиняться перед ним никто не должен. Его тараканы это только его проблемы и критиковали его по делу за это, тк это касалось многих людей
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