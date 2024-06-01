Фил Хэнди: «В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед Кайри Ирвингом»
Фил Хэнди считает, что Кайри Ирвинг подвергался незаслуженное критике.
В этом сезоне «Даллас» с Ирвингом в составе пробился в финал НБА, где сразится с «Бостоном».
«Обычно я воздерживаюсь от комментариев по некоторым вопросам, но не сегодня. В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед этим человеком.
Некоторые из вас пытались похоронить этого парня и уничтожить его как личность на основе того, что вы просто слышали, но не знаете. Совет неразумным... если вы не знаете кого-то, вам, вероятно, не следует говорить о нем. СМИ и некоторые другие всегда скрывают свои замыслы, но есть те, кто все понимают!» – считает экс-ассистент «Лейкерс» и «Кавальерс».