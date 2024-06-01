Фил Хэнди: «В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед Кайри Ирвингом»

Фил Хэнди считает, что Кайри Ирвинг подвергался незаслуженное критике.

В этом сезоне « » с в составе пробился в финал , где сразится с «Бостоном».

«Обычно я воздерживаюсь от комментариев по некоторым вопросам, но не сегодня. В баскетбольном мире есть много людей, которые должны публично извиниться перед этим человеком.

Некоторые из вас пытались похоронить этого парня и уничтожить его как личность на основе того, что вы просто слышали, но не знаете. Совет неразумным... если вы не знаете кого-то, вам, вероятно, не следует говорить о нем. СМИ и некоторые другие всегда скрывают свои замыслы, но есть те, кто все понимают!» – считает экс-ассистент «Лейкерс» и «Кавальерс».