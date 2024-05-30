«Руна» станет 12-м участником женской Премьер-лиги («Свободный агент»)

Теги чемпионат России жен Евгения Фролкина Баскетбол

Женская Премьер-лига расширится до 12 клубов.

В следующем сезоне женской Премьер-лиги к 11 командам-участникам добавится московская «Руна», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В сезоне-2023/24 «Руна» стала победителем чемпионата Суперлиги, пройдя плей-офф с одним поражением. 

Первым приобретением московского клуба в межсезонье стала серебряный призер Олимпийских игр-2020 Евгения Фролкина (26 лет, 183 см). В прошедшем сезоне форвард выступала за курское «Динамо», набирая 6,5 очка и 2,1 подбора в среднем за матч.

По данным источников ТАСС, «Руна» и МБА заинтересованы в том, чтобы произвести ребрендинг и выступать под названием «Спартак».

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