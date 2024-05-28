Эл Хорфорд о настрое «Селтикс» перед финалом: «Мы голодны, очень голодны»

Теги Бостон Индиана НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Эл Хорфорд рассказал о настрое «Бостона» после выхода в финал НБА.

В понедельник «Бостон» завершил серию с «Индианой» в финале Востока – 105:102, 4-0.

«Я благодарен за то, что нахожусь в своем нынешнем положении. Не считаю, что мне приходится идти на какие-то жертвы. У нас особенная команда. Я очень рад и доволен своим положением.

Чемпионская серия? Мы голодны, очень голодны. Мы готовы. Не можем дождаться этого момента», – заявил центровой «Селтикс».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Максим Максимов
Когда эт вы проголодались? Вас с ложечки кормят полтора месяца
Хорфорд уж точно голодный до крупных побед
+6
0
+6
Ответ Максим Максимов
Когда эт вы проголодались? Вас с ложечки кормят полтора месяца
Эта организация самая стабильная на протяжении последних лет в НБА. Выбрала звёзд на драфте, растила их. Собирала ростер. Вернули старика Эла, который и в 37 сюдает очень полезные минуты. Для того же Эла это реальный шанс на титул, который он своей карьерой заслужил.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий