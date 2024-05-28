Эл Хорфорд о настрое «Селтикс» перед финалом: «Мы голодны, очень голодны»

Эл Хорфорд рассказал о настрое «Бостона» после выхода в финал НБА.

В понедельник « » завершил серию с «Индианой» в финале Востока – 105:102, 4-0.

«Я благодарен за то, что нахожусь в своем нынешнем положении. Не считаю, что мне приходится идти на какие-то жертвы. У нас особенная команда. Я очень рад и доволен своим положением.

Чемпионская серия? Мы голодны, очень голодны. Мы готовы. Не можем дождаться этого момента», – заявил центровой «Селтикс».