«Динамо Сассари» подписал Миралема Халиловича

Теги переходы чемпионат Италии чемпионат Турции Галатасарай Динамо Сассари Миралем Халилович Баскетбол

Миралем Халилович будет играть за «Динамо Сассари».

32-летний боснийский форвард провел сезон-2023/24 в «Галатасарае». Халилович набирал 8,1 очка и 5,3 подбора в среднем при 60,5% точности бросков с игры в турецком чемпионате.

 «Мы счастливы завершить подписание Миралема, важного игрока, за которым мы следили в прошлом, но которого не смогли заполучить. У него есть техника, опыт, знание тренеров, лидерство, которое станет важным в построении нашего состава», – заявил генеральный менеджер клуба Федерико Паскини.

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