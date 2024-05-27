«Динамо Сассари» подписал Миралема Халиловича

Миралем Халилович будет играть за «Динамо Сассари».

32-летний боснийский форвард провел сезон-2023/24 в « ». Халилович набирал 8,1 очка и 5,3 подбора в среднем при 60,5% точности бросков с игры в турецком чемпионате.

«Мы счастливы завершить подписание , важного игрока, за которым мы следили в прошлом, но которого не смогли заполучить. У него есть техника, опыт, знание тренеров, лидерство, которое станет важным в построении нашего состава», – заявил генеральный менеджер клуба Федерико Паскини.