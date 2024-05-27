«Баскония» рассталась с главным тренером Душко Ивановичем
Душко Иванович оставил должность главного тренера «Басконии».
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному решению.
«Баскония» завершила выступление в Евролиге, уступив «Реалу» в 1/4 плей-офф со счетом 0-3.
Клуб не смог выйти в плей-офф чемпионата Испании, закончив регулярный сезон на 9-м месте с результатом 18-16.
«Баскония» хотела бы поблагодарить Душко Ивановича, самого важного и отмеченного наградами тренера в истории клуба, за его профессионализм и преданность делу в этом сезоне и на протяжении всей его работы в команде. Он навсегда останется частью семьи «Басконии», – прокомментировал отставку клуб на официальной странице.