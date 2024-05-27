«Баскония» рассталась с главным тренером Душко Ивановичем

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Баскония Душко Иванович чемпионат Испании Баскетбол

Душко Иванович оставил должность главного тренера «Басконии».

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному решению.

«Баскония» завершила выступление в Евролиге, уступив «Реалу» в 1/4 плей-офф со счетом 0-3.

Клуб не смог выйти в плей-офф чемпионата Испании, закончив регулярный сезон на 9-м месте с результатом 18-16.

«Баскония» хотела бы поблагодарить Душко Ивановича, самого важного и отмеченного наградами тренера в истории клуба, за его профессионализм и преданность делу в этом сезоне и на протяжении всей его работы в команде. Он навсегда останется частью семьи «Басконии», – прокомментировал отставку клуб на официальной странице.

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