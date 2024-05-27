Энтони Эдвардс о 0-3 в серии с «Далласом»: «Я никогда не истерю»
Энтони Эдвардс рассказал о своем настрое после 3-го подряд поражения от «Мэвз».
В воскресенье «Вулвз» уступили в гостях со счетом 107:116 и находятся в шаге от вылета из плей-офф (0-3).
«Я никогда не истерю. Всегда позитивен, всегда доволен. Я хорошенько поработал, так что никогда не истерю.
На данный момент мы не можем быть настроены иначе, кроме как позитивно. Никакого негатива, нет. Теперь нужно стараться побеждать в каждом конкретном матче», – сказал звездный защитник «Миннесоты».
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу,
Закинешь удочку…
Клюёт!"
Олды тут?!)))
Перспективы слабейшего финала за последние 15 лет уже оправдались, это печально
Вспомните что делал Эдвардс в первом раунде, для молодого парня очень удачный плей офф в качестве лидера.