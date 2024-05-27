Энтони Эдвардс о 0-3 в серии с «Далласом»: «Я никогда не истерю»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс рассказал о своем настрое после 3-го подряд поражения от «Мэвз».

В воскресенье «Вулвз» уступили в гостях со счетом 107:116 и находятся в шаге от вылета из плей-офф (0-3).

«Я никогда не истерю. Всегда позитивен, всегда доволен. Я хорошенько поработал, так что никогда не истерю.

На данный момент мы не можем быть настроены иначе, кроме как позитивно. Никакого негатива, нет. Теперь нужно стараться побеждать в каждом конкретном матче», – сказал звездный защитник «Миннесоты».

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16 комментариев
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"Да сколько можно-то, не истерю я, не истерю, я совершенно, чтоб вас, спокоен!!!1!!11"
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Я никогда не истерю. Молча подгоняю джип, загружаю в него удочки и еду ловить рыбу.
+24
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"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу,
Закинешь удочку…
Клюёт!"

Олды тут?!)))
+18
-3
+15
ты никогда не истеришь,но не всегда играешь
+5
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Ответ DirkMavs
С Кайри не разобрался,Луку не сдержал,а сколько было высказываний…вроде настоящий лидер должен делом доказывать…сколько Хайпа раздули чуть ли не до Джордана ….эхххх Эдвардс
Джордан в его возрасте в первом раунде 0-3 отлетел, да и в целом имел стату 1-10 в ПО к 24 годам. Зато как потом пошло 💪
+6
-3
+3
Ответ Nikadimus
а чего накинулись-то на пацана, молодой ведь еще. И ведь правда не истерит. Вы что думали, что он с Таунсом и Гобером в качестве 2-3 звезды в финал выйдет что ли? Шикарный сезон, рад за него, а местным перепечатывателям чужих шуток про рыбалку – расслабьтесь уже, ваш яд вам пригодится в финале. Там можно будет столько "юмора" вывалить – и про чокера Татума, и про плоскоземельщика Кайри и про толстого нытика из Словении. А может и что-то от себя придумаете, кто знает?
накинулись по делу, за слова и поступки отвечать нужно. Раз считаешь себя лидером команды, то и все шишки готовься собирать в случае неудач.
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Он хорошо поработал, он доволен
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Игрок Миннесоты, ни разу не проходившей во второй раунд, говорит "никогда", кек.
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Но по словам как раз и истериш 🫤🫤🫤
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Как он там, закрыл Ирвинга? Вроде клялся, что сделает это
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Оверперфоманс минесотты официально можно считать закрытым, лучше бы наггетсы проползли в финал конфы.
Перспективы слабейшего финала за последние 15 лет уже оправдались, это печально
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Ответ Никола Тесла
"На седьмой международной конференции в Гааге Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, Направленных на углубление процесса интеграции в Европе Выступали главы делегаций и члены правительств А я не поехал Я купил мотыля и пошёл на реку Я люблю рыбалку Сядешь на берегу, Закинешь удочку… Клюёт!" Олды тут?!)))
рыба, рыба, рыба-кит...
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Ответ Misha_Sapunov
не могу сказать, но сомневаюсь, что Джордан в ПО просто порол по 3 игры подряд. в следующей был просто средним.. маловато для сравнения
Написали же, что Джордан в первом раунде улетел, он тупо не добирался до финала конференции, в чем вы сомневаетесь 😂
Вспомните что делал Эдвардс в первом раунде, для молодого парня очень удачный плей офф в качестве лидера.
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