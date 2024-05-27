Энтони Эдвардс о 0-3 в серии с «Далласом»: «Я никогда не истерю»

Энтони Эдвардс рассказал о своем настрое после 3-го подряд поражения от «Мэвз».

В воскресенье «Вулвз» уступили в гостях со счетом 107:116 и находятся в шаге от вылета из плей-офф (0-3).

«Я никогда не истерю. Всегда позитивен, всегда доволен. Я хорошенько поработал, так что никогда не истерю.

На данный момент мы не можем быть настроены иначе, кроме как позитивно. Никакого негатива, нет. Теперь нужно стараться побеждать в каждом конкретном матче», – сказал звездный защитник «Миннесоты».