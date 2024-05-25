Судьи допустили одну ошибку в пользу «Далласа» в концовке 2-го матча
НБА опубликовала отчет о последних 2 минутах 2-го матча «Миннесота» – «Даллас».
Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах во 2-м матче «Миннесота» – «Даллас», Кайри Ирвинг («Даллас») сфолил на Джейдене Макдэниэлсе («Миннесота») за 48 секунд до конца, в результате чего мяч ушел в аут.
Макдэниэлс должен был исполнить два штрафных броска при счете 108:106 в пользу «Миннесоты». Судьи не зафиксировали нарушение, и владение перешло к «Мэверикс».
Матч закончился гостевой победой «Далласа» над «Миннесотой» со счетом 109:108 (2-0).