Судьи допустили одну ошибку в пользу «Далласа» в концовке 2-го матча

НБА опубликовала отчет о последних 2 минутах 2-го матча «Миннесота» – «Даллас».

Согласно официальному отчету о последних двух минутах во 2-м матче «Миннесота» – «Даллас», (« ») сфолил на (« ») за 48 секунд до конца, в результате чего мяч ушел в аут.

Макдэниэлс должен был исполнить два штрафных броска при счете 108:106 в пользу «Миннесоты». Судьи не зафиксировали нарушение, и владение перешло к «Мэверикс».

Матч закончился гостевой победой «Далласа» над «Миннесотой» со счетом 109:108 (2-0).