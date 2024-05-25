Судьи допустили одну ошибку в пользу «Далласа» в концовке 2-го матча

Теги Даллас Миннесота НБА судьи НБА плей-офф Кайри Ирвинг Джейден Макдэниэлс Баскетбол

НБА опубликовала отчет о последних 2 минутах 2-го матча «Миннесота» – «Даллас».

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах во 2-м матче «Миннесота» – «Даллас», Кайри ИрвингДаллас») сфолил на Джейдене МакдэниэлсеМиннесота») за 48 секунд до конца, в результате чего мяч ушел в аут.

Макдэниэлс должен был исполнить два штрафных броска при счете 108:106 в пользу «Миннесоты». Судьи не зафиксировали нарушение, и владение перешло к «Мэверикс».

Матч закончился гостевой победой «Далласа» над «Миннесотой» со счетом 109:108 (2-0).

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6 комментариев
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я пойму если бы это была регулярка, но такое допускать в ПО? Где каждый матч важен. Какие же бездари судят матч в нба
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Ответ DaniZero
там даже после просмотра, они такое решение вынесли, вроде не судьи черт побери кто
Правила не разрешают фиксировать фол при просмотре повтора от кого мяч ушел в аут. Увы.
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там даже после просмотра, они такое решение вынесли, вроде не судьи черт побери кто
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Ответ DaniZero
там даже после просмотра, они такое решение вынесли, вроде не судьи черт побери кто
Они по регламенту могли только смотреть от кого ушёл
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Ответ Gr1mPatron
Они по регламенту могли только смотреть от кого ушёл
ок, не знал буду теперь знать
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Ответ Лиллард унижатель!
Правила не разрешают фиксировать фол при просмотре повтора от кого мяч ушел в аут. Увы.
А почему судьи смотрели от кого мяч ушёл в аут, а не смотрели был ли фол.
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