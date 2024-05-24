Майкл Мэлоун: «Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом»
Майкл Мэлоун считает, что игроки «Денвера» выдохлись в погоне за первым посевом.
«Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом. Мы приняли это решение, нам за него отвечать.
Как мы можем стать лучше в следующем сезоне? Изнутри, благодаря тренерской работе, через развитие игроков, через драфт. Любыми способами», – заключил главный тренер «Наггетс».
«Денвер» уступил «Миннесоте» в 7-м матче второго раунда плей-офф (3-4).
Ну нет, династия - это минимум 3 титула (необязательно подряд). А сколько они там отыграли вместе - это значения не имеет.
А кстати, сколько они отыграли вместе? Ядро Йокич - Мюррей - Портер - Гордон сыграли вместе 2,5 сезона.
Детройт нулевых с Биллапсом, Хэмилтоном, Принсом, Биг Беном 6 лет подряд выходил минимум в финал конфы, Шиди Уоллес на год позже к ним добавился, и вместе они вышли в 2 финала, 1 из которых выиграли. Их кто-то называет династией?