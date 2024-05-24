Майкл Мэлоун: «Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун считает, что игроки «Денвера» выдохлись в погоне за первым посевом.

«Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом. Мы приняли это решение, нам за него отвечать.

Как мы можем стать лучше в следующем сезоне? Изнутри, благодаря тренерской работе, через развитие игроков, через драфт. Любыми способами», – заключил главный тренер «Наггетс».

«Денвер» уступил «Миннесоте» в 7-м матче второго раунда плей-офф (3-4).

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ pele_kan
каким нафиг киборгом? ты его телосложение видел?) у него вся игра заточена не на физике, а на скиллах и огромном игровом IQ. А что касается династии, они уже и так ей стали - сколько лет вместе играют. Не взяли в этом году чемпионство - ну ничего, бывает, в следующем году может повезет. Скамейку только надо им нормальную, чтоб не так уставали лидеры как раз. 47 минут от Колямбы в 7 игре - это жесть, Яннис бы не факт что справился бы.
"А что касается династии, они уже и так ей стали - сколько лет вместе играют"

Ну нет, династия - это минимум 3 титула (необязательно подряд). А сколько они там отыграли вместе - это значения не имеет.
А кстати, сколько они отыграли вместе? Ядро Йокич - Мюррей - Портер - Гордон сыграли вместе 2,5 сезона.
Детройт нулевых с Биллапсом, Хэмилтоном, Принсом, Биг Беном 6 лет подряд выходил минимум в финал конфы, Шиди Уоллес на год позже к ним добавился, и вместе они вышли в 2 финала, 1 из которых выиграли. Их кто-то называет династией?
+2
-1
+1
+20 в решающем матче в половине, проблем никто не видел в бинокль.... как 2 четверти могут поменять оценку всего сезона....?)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий