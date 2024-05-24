Майкл Мэлоун: «Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом»

Майкл Мэлоун считает, что игроки «Денвера» выдохлись в погоне за первым посевом.

«Наши парни выглядели убитыми. Загонял ли я их? Думаю, что частично проблема в этом. Мы приняли это решение, нам за него отвечать.

Как мы можем стать лучше в следующем сезоне? Изнутри, благодаря тренерской работе, через развитие игроков, через драфт. Любыми способами», – заключил главный тренер «Наггетс».

« » уступил «Миннесоте» в 7-м матче второго раунда плей-офф (3-4).