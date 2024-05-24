«Финикс» объявил о формировании своего фарм-клуба в G-лиге
«Санз» оставались последней командой без представительства в G-лиге.
«Финикс» продал свой предыдущий фарм-клуб «Детройту» перед сезоном-2021/22.
Новая команда G-лиги, аффилированная с «Финиксом», будет называться «Вэлли Санз». Название было выбрано из предложений болельщиков. Клуб начнет выступление в сезоне-2024/25.
«Иронично, что я был на стороне «Детройта», когда покупал предыдущую фарм-команду у «Санз», три года спустя мы тут. Это очень важно. G-лига – важная часть работы многих клубов», – посмеялся генеральный директор Джош Бартельштейн.