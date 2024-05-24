«Финикс» объявил о формировании своего фарм-клуба в G-лиге

«Санз» оставались последней командой без представительства в G-лиге.

« » продал свой предыдущий фарм-клуб « » перед сезоном-2021/22.

Новая команда G-лиги, аффилированная с « », будет называться «Вэлли Санз». Название было выбрано из предложений болельщиков. Клуб начнет выступление в сезоне-2024/25.

«Иронично, что я был на стороне «Детройта», когда покупал предыдущую фарм-команду у «Санз», три года спустя мы тут. Это очень важно. G-лига – важная часть работы многих клубов», – посмеялся генеральный директор Джош Бартельштейн.