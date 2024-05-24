Леброн Джеймс – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки НБА

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс в этом году в 20-й раз подряд включен в символические пятерки НБА.

Звездный форвард «Лейкерс» – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки НБА.

На второй сезон в лиге Леброн впервые оказался в символической пятерке (вторая) в возрасте 20 лет.

В нынешнем чемпионате 39-летний Джеймс включен в третью пятерку.

Всего у 4-кратного MVP 13 попаданий в первую пятерку, 3 попадания во вторую и 4 – в третью.

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4 комментария
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Ответ rigobersong
Объективно лучший баскетблист в истории:) 20+ лет карьеры, 10 финалов, на площадке мог закрывать 5 позиций:)) Вообщем до него жордану как до луны:))
А за площадкой тренер, генменеджер, актёр, ютуб-блогер, и даже крестиком вышивать умеет.
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Кого ж будут вылизывать так долго и страстно, когда он уйдет....
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Стар и мал в одном лице
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