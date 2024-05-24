Леброн Джеймс – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки НБА

Леброн Джеймс в этом году в 20-й раз подряд включен в символические пятерки НБА.

Звездный форвард « » – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки .

На второй сезон в лиге Леброн впервые оказался в символической пятерке (вторая) в возрасте 20 лет.

В нынешнем чемпионате 39-летний включен в третью пятерку.

Всего у 4-кратного MVP 13 попаданий в первую пятерку, 3 попадания во вторую и 4 – в третью.