Леброн Джеймс – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки НБА
Леброн Джеймс в этом году в 20-й раз подряд включен в символические пятерки НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» – самый молодой и возрастной игрок, который включался в символические пятерки НБА.
На второй сезон в лиге Леброн впервые оказался в символической пятерке (вторая) в возрасте 20 лет.
В нынешнем чемпионате 39-летний Джеймс включен в третью пятерку.
Всего у 4-кратного MVP 13 попаданий в первую пятерку, 3 попадания во вторую и 4 – в третью.