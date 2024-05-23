Леброн Джеймс: «В этом плей-офф матчи выигрывают ролевые игроки»

Леброн Джеймс отметил значение ролевых игроков в этом розыгрыше плей-офф.

«Наз Рид сыграл ключевую роль в 7-м матче против «Денвера». Ролевые игроки сейчас, в этих четырех оставшихся командах, делают игру.

Каждый раз, когда у возникали проблемы с фолами, «Оклахома» получала преимущество над «Далласом». А когда он был на площадке, преимущество исчезало. А Ти Джей Макконнелл – это мечта любого тренера.

Безусловно, все разговоры в этом плей-офф, как всегда, будут о звездных игроках. Но, честно говоря, эти матчи выигрывают самые игроки среди ролевых игроков», – сказал форвард « ».