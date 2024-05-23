Леброн Джеймс: «В этом плей-офф матчи выигрывают ролевые игроки»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Ти Джей Макконнелл Пи Джей Вашингтон Наз Рид Баскетбол

Леброн Джеймс отметил значение ролевых игроков в этом розыгрыше плей-офф.

«Наз Рид сыграл ключевую роль в 7-м матче против «Денвера». Ролевые игроки сейчас, в этих четырех оставшихся командах, делают игру.

Каждый раз, когда у Пи Джей Вашингтона возникали проблемы с фолами, «Оклахома» получала преимущество над «Далласом». А когда он был на площадке, преимущество исчезало. А Ти Джей Макконнелл – это мечта любого тренера.

Безусловно, все разговоры в этом плей-офф, как всегда, будут о звездных игроках. Но, честно говоря, эти матчи выигрывают самые игроки среди ролевых игроков», – сказал форвард «Лейкерс».

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8 комментариев
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Видимо в последнее время внимание к персоне Леброна поубавилось, и он решил понакидывать...
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Ролевики не выигрывают, а дополняют лидеров.
Давайте уже честно.
Так можно договориться, что пока Карузо тащил - Леброн побеждал...Хотя...
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А проигрывают ролевики типа Дианджело
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Пытаюсь сопоставить его слова с нынешними финалистами конференций. У Далласа стабильно тащат Ирвинг и Дончич, У Миннесоты - Эдвардс (хоть и выдает периодически слабый процент), у Индианы - Сиакам и Халибертон, у Кельтов - Тэйтум, Браун, добавим сюда Уайта и Холидэя. Ролевики играют важную роль, но они не затаскивают игры. Если брать отдельный пример, то я бы взял Ривза в прошлогодней серии с Мемфисом. В отдельно взятых матчах он знатно раскачивал Мишек, да и с ГСВ был хорош🙂
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Конечно ролевики играют большую роль. Иногда даже могут затаскивать отдельные игры. Но выигрывать серии? Камон, Леброн!
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Дончич, Брансон, Эдвардс, Митчелл. Кого из ролевиков забыл?
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Собственно, вам то что мешало?) Вообще есть зерно в его словах, хоть это и очевидная шпилька в адрес финалистов конференций.

Новые контрактные правила начинают работать. Идёт смена поколений, которая позволила той же Миннесоте пока потратиться на других игроков. Контракт Брауна в Бостоне пока вроде тоже ещё не вступил в силу.

А вообще, кто без качественных ролевиков затаскивал плей-офф когда нибудь? Ну и, очевидно, без звёзд, эти ролевики бы так далеко не зашли.
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Ответ DENBO
Дончич, Брансон, Эдвардс, Митчелл. Кого из ролевиков забыл?
Кайри же
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