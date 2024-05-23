Леброн Джеймс: «В этом плей-офф матчи выигрывают ролевые игроки»
Леброн Джеймс отметил значение ролевых игроков в этом розыгрыше плей-офф.
«Наз Рид сыграл ключевую роль в 7-м матче против «Денвера». Ролевые игроки сейчас, в этих четырех оставшихся командах, делают игру.
Каждый раз, когда у Пи Джей Вашингтона возникали проблемы с фолами, «Оклахома» получала преимущество над «Далласом». А когда он был на площадке, преимущество исчезало. А Ти Джей Макконнелл – это мечта любого тренера.
Безусловно, все разговоры в этом плей-офф, как всегда, будут о звездных игроках. Но, честно говоря, эти матчи выигрывают самые игроки среди ролевых игроков», – сказал форвард «Лейкерс».
Давайте уже честно.
Так можно договориться, что пока Карузо тащил - Леброн побеждал...Хотя...
Новые контрактные правила начинают работать. Идёт смена поколений, которая позволила той же Миннесоте пока потратиться на других игроков. Контракт Брауна в Бостоне пока вроде тоже ещё не вступил в силу.
А вообще, кто без качественных ролевиков затаскивал плей-офф когда нибудь? Ну и, очевидно, без звёзд, эти ролевики бы так далеко не зашли.