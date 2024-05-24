Тренерский штаб «Пармы» во главе с Евгением Пашутиным в следующем сезоне продолжит работу без изменений

Теги Захар Пашутин Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Вячеслав Шушаков Сергей Жармухамедов Парма Баскетбол

«Парма» решила полностью сохранить нынешний тренерский штаб.

В сезоне-24/25 главным тренером остается Евгений Пашутин, помощниками будут Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов.

Тренер по физической подготовке – Евгений Калинин. В медицинском штабе пермяков также без изменений – доктор Андрей Буторин и массажист Михаил Ходырев. Администратор команды – Станислав Шахов.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал решение о сохранении штаба.

«Тренерский штаб останется в полном составе! Все – профессионалы своего дела. В предстоящем сезоне перед нами стоят еще более серьезные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждем встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне. «Парма» – сила!» – заявил Пашутин.

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2 комментария
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Ну нормально!За нашу Парму!!!
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Камон Жекич!
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