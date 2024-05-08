«Парма» намерена продлить сотрудничество с Евгением Пашутиным в сезоне-24/25 («Свободный агент»)

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

«Парма» намерена продлить сотрудничество с Евгением Пашутиным.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», пермский клуб собирается воспользоваться опцией продления контракта со специалистом на сезон-24/25.

В сезоне-23/24 «Парма» стала лучшей командой Лиги ВТБ после представителей «Большой четверки», имея в составе четырех легионеров.

Завершив регулярный чемпионат на 5-м месте, в первом раунде плей-офф пермяки уступили «Локомотиву-Кубань» (0-3).

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1 комментарий
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Логично. По сути лучший российский тренер за последние 15 лет.
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