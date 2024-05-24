Виктор Бычков: «Итальянец с неприличной фамилией Факкини начал убивать «Химки» с первой минуты матча с ЦСКА»

Теги ЦСКА Химки Серджо Скариоло Виктор Бычков судьи Баскетбол

Виктор Бычков вспомнил о матче с ЦСКА, который судил итальянец Факкини.

По словам экс-генерального директора «Химок», эпизод произошел во время финальной серии против армейцев.

– Российских арбитров отодвинули чуть в сторону – стали привозить иностранцев. Еще и гордились: «Нас судят лучшие арбитры Европы!»

Мы имели неосторожность зацепить одну игру у ЦСКА. Дальше четвертый матч. В Химках. Приезжает итальянский судья с неприличной фамилией Факкини. Как начал нас убивать с первой минуты!

– Ваша реакция?

– Я был буйный в этом плане. Многих арбитров знал. Понимал, где фальшь. Здесь просто выбесился от беспредела!

Заканчивается вторая четверть – итальянец нас задушил. Уже не исправить. Всем очевидно. Бригада судей во главе с Факкини идет на перерыв – мы со Скариоло кидаемся на них!

– Врезали?

– Не успели. Убежали они в раздевалку. Миша Григорьев был комиссаром, передал: «Три уважаемых арбитра говорят, что, если Бычков останется в зале, они продолжать игру не будут». Перерыв затягивается. Думаю: да хрен с вами!

– Ушли?

– Остался в раздевалке. Армейцы побеждают, им вручают золотые медали. Некоторые люди из ЦСКА на камеру заявляют: «Надо уметь проигрывать!» Мне хотелось ответить: «А вы знаете, что надо уметь выигрывать?!»

Когда утром наш администратор приехал к Факкини, чтобы отвезти в аэропорт, арбитра в гостинице уже не было. Как сказали – вечером сдал номер. Видимо, забрали другие люди. Так и улетел в Рим. Эту мерзкую рожу я запомнил на всю жизнь. Повторяю, я не святой! В мире профессионального спорта святых нет, никогда не было и не будет. Но есть рамки. Которые Факкини переступил.

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