Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит первые матчи финала Восточной конференции

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис продолжает восстанавливаться после травмы.

Центровой «Селтикс», как ожидается, пропустит первый и второй матчи финала Восточной конференции на следующей неделе. При этом существует оптимизм, что в случае отсутствия осложнений латыш вернется по ходу серии.

Порзингис наращивает активность после растяжения правой камбаловидной мышцы, но ему все еще требуется время для восстановления.

«Бостон» в финале Востока встретится с победителем пары «Нью-Йорк» – «Индиана» (3-3). 

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1 комментарий
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Короче он больше не сыграет в этом сезоне ?!
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