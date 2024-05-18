Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит первые матчи финала Восточной конференции
Кристапс Порзингис продолжает восстанавливаться после травмы.
Центровой «Селтикс», как ожидается, пропустит первый и второй матчи финала Восточной конференции на следующей неделе. При этом существует оптимизм, что в случае отсутствия осложнений латыш вернется по ходу серии.
Порзингис наращивает активность после растяжения правой камбаловидной мышцы, но ему все еще требуется время для восстановления.
«Бостон» в финале Востока встретится с победителем пары «Нью-Йорк» – «Индиана» (3-3).