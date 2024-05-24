Крис Финч раскритиковал игроков «Миннесоты» во время разбора 1-го матча с «Далласом»

Крис Финч раскритиковал игроков «Миннесоты».

По словам главного тренера «Вулвз», он выразил недовольство игрой команды в стартовой встрече финала Запада против «Мэверикс» (105:108, 0-1).

«Пришлось устроить разбор полетов. Сказал парням, что давно так не разочаровывался в уровне их самоотдачи на площадке. «Уровень игры, ваше отношение, энергия и внимание к деталям. Все это было совсем не на том уровне, который требуется».

Стартовал финал Западной конференции. Не уверен, что ребята осознавали это перед игрой. Но время аналитического занятия я им напомнил об этом», – заявил Финч.