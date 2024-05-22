Дрю Холидэй о концовке 1-го матча: «Мы прекрасно знали, что шанс есть всегда»

Дрю Холидэй рассказал, за счет чего «Селтикс» выстояли в концовке 1-го матча.

« » одолел «Индиану» в овертайме в стартовой встрече финала Востока – 133:128, 1-0.

«Мы прекрасно знали, что шанс есть всегда. Мы постоянно видим, как на площадке происходят сумасшедшие вещи. И у нас не было мыслей о том, что мы уже проиграли игру, пока мы на самом деле все еще не проиграли. И это одна из причин, почему мы были такими стойкими в концовке.

Как я уже сказал, случиться может что угодно. Пара потерь, хороший бросок, отличный шанс у , пара попаданий из открытых позиций – и вот уже вся игра внезапно переворачивается. Такая у нас команда – она будет продолжать сражаться, сколько бы времени ни оставалось и чего бы это ни стоило», – сказал разыгрывающий «Селтикс».