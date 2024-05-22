Джейсон Тейтум о подходе ко второму матчу с «Пэйсерс»: «Не можем позволить себе снова выйти расслабленными»

Джейсон Тейтум рассказал, каким будет настрой на второй матч с «Индианой».

« » начинал первый и второй раунды плей-офф-2024 с уверенных побед над «Майами» («+20») и «Кливлендом» («+25»), после чего уступал во вторых встречах на домашней площадке.

Во вторник «Селтикс» открыли финал Востока с победы над «Пэйсерс», которая была добыта в овертайме – 133:128, 1-0.

«Не можем позволить себе снова выйти расслабленными, как это было в предыдущих сериях. Разные обстоятельства. В первых двух раундах мы побеждали в первых играх с большим отрывом, так что, возможно, сыграла свою роль человеческая природа. Но сегодня, учитывая равную игру и переход в овертайм, мы определенно чувствовали, что могли сыграть лучше.

Я очень рад, что мы выйдем и отреагируем, попытаемся защитить домашнюю площадку с другим настроем», – заявил форвард «Селтикс».