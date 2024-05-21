Анферни Хардуэй об операции по поводу микротравмы: «Худшее решение в моей жизни»

Теги НБА Анферни Хардуэй Баскетбол

Анферни Хардуэй назвал операцию по поводу микротравмы худшим решением в жизни.

«Когда я получил микроперелом, я сразу понял, что принял худшее решение в своей жизни. Я стал другим. После игры мне требовалось много времени, чтобы выбраться из автомобиля. Я понимал, что что-то не так. Мне так и не удалось вернуться на прежний уровень после операции по поводу микроперелома.

Я стал одним из первых игроков, перенесших операцию по поводу микроперелома. Левая нога стала слабее. Четырехглавая мышца бедра уже никогда не была достаточно сильной. Я понимал, что я уже не тот, но старался держаться. Это сильно подкосило меня психологически», – рассказал бывший игрок НБА.

Хардуэй перенес операцию в 1996 году в межсезонье.

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