Анферни Хардуэй: «Когда смотрел на Шака и Кобе в «Лейкерс», немного завидовал»
Анферни Хардуэй признался, что завидовал успеху Шакила О’Нила и Кобе Брайанта.
«Когда Шак играл со мной за «Орландо», он еще был очень молод, но в конечном итоге он стал бы тем, кем он стал. У нас была очень молодая команда. Но когда я смотрел на Шака и Кобе в «Лейкерс», конечно, я немного завидовал. Мне казалось, что на их месте должны были быть мы с Шаком, но этого не случилось.
Уверяю, если бы мы остались вместе, мы выиграли бы несколько чемпионатов», – сказал бывший игрок НБА в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера.
Он бы добился успеха и без Шака.
А вот без здоровья это было невозможно.
Он и Грант Хилл, возможно, две самые большие потери баскетбола.