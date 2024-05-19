Анферни Хардуэй: «Когда смотрел на Шака и Кобе в «Лейкерс», немного завидовал»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил Орландо НБА Анферни Хардуэй Баскетбол

Анферни Хардуэй признался, что завидовал успеху Шакила О’Нила и Кобе Брайанта.

«Когда Шак играл со мной за «Орландо», он еще был очень молод, но в конечном итоге он стал бы тем, кем он стал. У нас была очень молодая команда. Но когда я смотрел на Шака и Кобе в «Лейкерс», конечно, я немного завидовал. Мне казалось, что на их месте должны были быть мы с Шаком, но этого не случилось.

Уверяю, если бы мы остались вместе, мы выиграли бы несколько чемпионатов», – сказал бывший игрок НБА в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера.

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5 комментариев
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Если бы ещё не травмы, Пенни. Баскетболист ты был богом поцелованный, очень крутой
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Пенни был потрясающим, безусловно.
Он бы добился успеха и без Шака.

А вот без здоровья это было невозможно.

Он и Грант Хилл, возможно, две самые большие потери баскетбола.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Пенни был потрясающим, безусловно. Он бы добился успеха и без Шака. А вот без здоровья это было невозможно. Он и Грант Хилл, возможно, две самые большие потери баскетбола.
Ещё Трейси Макгреди. Лично для меня именно Анферни и Трейси -воплощение эстетики а баскетболе.
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Пенни жаль очень. но в любом случае он в сердцах
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Пенни не мог не нравится, такой крутой был в Орландо!
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