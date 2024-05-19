Анферни Хардуэй: «Когда смотрел на Шака и Кобе в «Лейкерс», немного завидовал»

Анферни Хардуэй признался, что завидовал успеху Шакила О’Нила и Кобе Брайанта.

«Когда Шак играл со мной за « », он еще был очень молод, но в конечном итоге он стал бы тем, кем он стал. У нас была очень молодая команда. Но когда я смотрел на Шака и в « », конечно, я немного завидовал. Мне казалось, что на их месте должны были быть мы с Шаком, но этого не случилось.

Уверяю, если бы мы остались вместе, мы выиграли бы несколько чемпионатов», – сказал бывший игрок в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера.