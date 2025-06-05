Андреас Пистиолис о финале: «В сражении двух команд высокого уровня сложно предсказать исход»

Андреас Пистиолис прокомментировал 5-й матч финала против «Зенита» (2-2).

«Как мы и предполагали, эта серия получается долгой и захватывающей. В сражении двух команд высокого уровня сложно предсказать исход.

Мы направляемся в Санкт-Петербург, чтобы постараться перехватить преимущество домашней площадки. Уверен, получится очень интересный матч для болельщиков», – сказал главный тренер ЦСКА .