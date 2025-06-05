Ксавьер Мун перед 5-й игрой: «Похоже, что впереди ключевой матч сезона»
Ксавьер Мун назвал 5-й матч финальной серии против ЦСКА (2-2) ключевым в сезоне.
«В этой серии все начинается заново. Уверен, что наши болельщики будут поддерживать нас в пятницу как никогда. Похоже, что впереди ключевой матч сезона.
Мы все – «Зенит», мы – одна большая семья. Вперед к победе!» – сказал защитник петербургской команды.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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