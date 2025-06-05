Ксавьер Мун перед 5-й игрой: «Похоже, что впереди ключевой матч сезона»

Ксавьер Мун назвал 5-й матч финальной серии против ЦСКА (2-2) ключевым в сезоне.

«В этой серии все начинается заново. Уверен, что наши болельщики будут поддерживать нас в пятницу как никогда. Похоже, что впереди ключевой матч сезона.

Мы все – «Зенит », мы – одна большая семья. Вперед к победе!» – сказал защитник петербургской команды.