Эдвардс о том, хочет ли он выиграть 7-й матч для Майка Конли: «Я хочу выиграть для себя»

Энтони Эдвардс заявил, что хочет выиграть 7-й матч, но не ради Майка Конли.

Накануне 7-го матча серии плей-офф против « » (3-3) форварда «Миннесоты» спросили, имеет ли предстоящая встреча дополнительное значение с точки зрения того, что может одержать свою первую победу в 7-м матче (0-4).

«Я хочу выиграть для себя. Меня не было с Майком, когда он играл свои предыдущие седьмые матчи, так что это не имеет ко мне никакого отношения. Да, я хочу выиграть для себя», – посмеялся .