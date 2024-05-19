Эдвардс о том, хочет ли он выиграть 7-й матч для Майка Конли: «Я хочу выиграть для себя»

Теги Денвер Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс заявил, что хочет выиграть 7-й матч, но не ради Майка Конли.

Накануне 7-го матча серии плей-офф против «Денвера» (3-3) форварда «Миннесоты» спросили, имеет ли предстоящая встреча дополнительное значение с точки зрения того, что Майк Конли может одержать свою первую победу в 7-м матче (0-4).

«Я хочу выиграть для себя. Меня не было с Майком, когда он играл свои предыдущие седьмые матчи, так что это не имеет ко мне никакого отношения. Да, я хочу выиграть для себя», – посмеялся Эдвардс.

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