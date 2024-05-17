Энтони Эдвардс: «Сегодня Карл-Энтони Таунс верно действовал в каждом чертовом моменте!»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс отметил Карла-Энтони Таунса во время празднования в раздевалке.

«Утром мы говорили ему: «КЭТ, принимай правильные решения, доверься всем, играй правильно». И хочу сказать тебе сейчас, ты действовал верно в каждом чертовом моменте», – заявил Эдвардс перед командой.

Таунс был тронут словами одноклубника.

Форвард «Миннесоты» набрал 10 очков, 13 подборов и 5 передач в разгромной победе над «Денвером» (115:70, 3-3).

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