Джейлен Брансон сломал левую руку
Защитник «Нью-Йорка» не смог доиграть 7-й матч серии с «Индианой».
Команда проинформировала в прямом эфире о том, что у Джейлена Брансона перелом левой руки. Он ушел в подтрибунное помещение после третьей четверти.
Брансон провел 29 минут на паркете. За это время он набрал 17 очков, 6 из 17 с игры, 9 передач.
Он боец и обязательно вернётся, а своего лучшего игрока за много лет нужно поддержать.
Никс уже промахивались с теорией «бизнес есть бизнес» (Порзи, Портер младший). Просто подпишите его настолько, насколько возможно подписать.
Про Денвер я вообще молчу - у них весь старт играет 30+, хотя в составе 2 хронических травмата.
В Майами из-за травм который год всякий сброд выходит в ПО на площадку, Милуоки доигрывал серию с Мидлтоном в качестве первой звёзды.
Но, конечно же, только у Тиббса уникальный "военный" подход к ротации...
Из тех травм, которые теоретически можно притянуть за уши к игровому времени - только Ануноби.
Уверен, потом на макс продлят
Перелом - это не только, когда рука/нога пополам ломается. Трещины тоже к ним относятся и в этом случае точно так же накладывают гипс.