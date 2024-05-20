Джейлен Брансон сломал левую руку

Теги травмы Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» не смог доиграть 7-й матч серии с «Индианой».

Команда проинформировала в прямом эфире о том, что у Джейлена Брансона перелом левой руки. Он ушел в подтрибунное помещение после третьей четверти.

Брансон провел 29 минут на паркете. За это время он набрал 17 очков, 6 из 17 с игры, 9 передач.

25 комментариев
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В итоге у Никс к концу их финального матча в сезоне сломались все четыре лидера по минутам в регулярке (Рэндл, Брансон, Аннуноби, Харт). Честно говоря сложно ожидать чего-то другого, когда играете в таком военном стиле каждую игру
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Да уж, здоровья Джейлену , шикарный сезон провел. И правда говорят, кто будет самый здоровый - тот и будет в финале.
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Брансону скорейшего восстановления.
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Подпишите с ним контракт летом.
Он боец и обязательно вернётся, а своего лучшего игрока за много лет нужно поддержать.

Никс уже промахивались с теорией «бизнес есть бизнес» (Порзи, Портер младший). Просто подпишите его настолько, насколько возможно подписать.
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Здоровья бойцу, тащил команду как только мог❤️
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
по сути, отскочил от гнева нью-йорка. перелом спас от критики за невнятную игру в самый важный момент
От какого гнева? Чувак весь плей-офф тащил атаку переломанного Нью-Йорка играя по 40 мин. Даже, если бы он не сломал руку, никакого хейта в свой адрес он бы не получил
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Логичное завершение сезона для Никс
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При всем уважении к болельщикам, вся эта половина сетки - унылый драбадан. Так и вижу через пять лет появление свидетелей контендера Индианы, которая практически обыграла всех… Что Никс, что Инди - ну это мрак. Никто из них не обыграл бы живых и здоровых Оленей или Филу. Да молодец Брансон, конечно, но толку-то? Убить свое здоровье, не имея шансов на победу без второй звезды? Будто это первый такой у Тиббса. Видели и ярче
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Жаль, конечно, этого добряка
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Ответ Марсель Объелся
В итоге у Никс к концу их финального матча в сезоне сломались все четыре лидера по минутам в регулярке (Рэндл, Брансон, Аннуноби, Харт). Честно говоря сложно ожидать чего-то другого, когда играете в таком военном стиле каждую игру
У Далласа и Бостона все лидеры так же бегают 30+. Да, даже у Бостона, который регулярку в одни ворота вынес.
Про Денвер я вообще молчу - у них весь старт играет 30+, хотя в составе 2 хронических травмата.
В Майами из-за травм который год всякий сброд выходит в ПО на площадку, Милуоки доигрывал серию с Мидлтоном в качестве первой звёзды.
Но, конечно же, только у Тиббса уникальный "военный" подход к ротации...
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Ответ Марсель Объелся
В итоге у Никс к концу их финального матча в сезоне сломались все четыре лидера по минутам в регулярке (Рэндл, Брансон, Аннуноби, Харт). Честно говоря сложно ожидать чего-то другого, когда играете в таком военном стиле каждую игру
Тибодо какой-то непробиваемый. 4 игрока из основы травмированы, это не просто совпадение. Почему нельзя было вытаскивать как минимум сносного Беркса или убирать хотя бы под конец лидеров при плюс или минус 20. Там и Милтон есть
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Ответ Rick Sorkin
Тибодо какой-то непробиваемый. 4 игрока из основы травмированы, это не просто совпадение. Почему нельзя было вытаскивать как минимум сносного Беркса или убирать хотя бы под конец лидеров при плюс или минус 20. Там и Милтон есть
Это совпадение как раз.
Из тех травм, которые теоретически можно притянуть за уши к игровому времени - только Ануноби.
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Наверное, это действительно знак, что пора сложить оружие.
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Ответ Марсель Объелся
Дело не в ротации, а в том, что после каждой игры Никс есть ощущение, что снова наступил 1777-й, и вместо баскетбола я посмотрел битву при Нью-Йорке в рамках войны за независимость
Это вы Орландо-Кливленд не смотрели, по сравнению с этим Никс - это просто Шоутайм))
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Ответ skreamer
Ирония в том, что именно Бёркс сегодня был лучшим у Никс.
Один рыжий паренёк не вполне согласен...
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Подпишите с ним контракт летом. Он боец и обязательно вернётся, а своего лучшего игрока за много лет нужно поддержать. Никс уже промахивались с теорией «бизнес есть бизнес» (Порзи, Портер младший). Просто подпишите его настолько, насколько возможно подписать.
У него же ещё два года по контракту

Уверен, потом на макс продлят
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Ответ Dr. Heisenberg
Эпизод, в котором это произошло, я так и не понял, как там можно было сломать.. Может, какой-то стрессовый перелом.
Я думаю, там перелом пальца, не руки. Ну или кисти максимум
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Ответ Александр Митраков
У него, скорее всего, трещина, а не перелом
Трещина - это и есть перелом.
Перелом - это не только, когда рука/нога пополам ломается. Трещины тоже к ним относятся и в этом случае точно так же накладывают гипс.
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Ответ Rick Sorkin
Тибодо какой-то непробиваемый. 4 игрока из основы травмированы, это не просто совпадение. Почему нельзя было вытаскивать как минимум сносного Беркса или убирать хотя бы под конец лидеров при плюс или минус 20. Там и Милтон есть
Ирония в том, что именно Бёркс сегодня был лучшим у Никс.
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Не, там игроки не корчились от боли после каждого третьего владения
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У него, скорее всего, трещина, а не перелом
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Эпизод, в котором это произошло, я так и не понял, как там можно было сломать.. Может, какой-то стрессовый перелом.
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