Джейлен Брансон сломал левую руку

Защитник «Нью-Йорка» не смог доиграть 7-й матч серии с «Индианой».

Команда проинформировала в прямом эфире о том, что у Джейлена Брансона перелом левой руки. Он ушел в подтрибунное помещение после третьей четверти.

Брансон провел 29 минут на паркете. За это время он набрал 17 очков, 6 из 17 с игры, 9 передач.