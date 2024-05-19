Сергей Панов: «Экономические возможности «НН» не позволяют брать звезд. Берем то, что есть»

Сергей Панов рассказал о планах «Нижнего Новгорода» на межсезонье.

«Каждый следующий сезон должен быть успешнее предыдущего, поэтому у нас хорошие возможности улучшить результаты прошедшего сезона.

Уже сейчас работаем над тем, чтобы собрать боеспособный коллектив. Не совсем понимаем, какие игроки останутся в команде, но Бабурин и Хвостов, надеюсь, будут железобетонно. Символы клуба будут на месте. Дальше будем дорабатывать, есть уже предварительные договоренности с ребятам хорошего уровня, россиянами. Не будем пока озвучивать. Думаю, что команда будет, как обычно, интересной, боеспособной, боевитой, и болельщикам точно не будет стыдно.

Наши экономические возможности не позволяют брать звезд. Мы бы хотели взять тех игроков, которых берут наши конкуренты… С этого и начинались все наши разговоры по комплектованию. Но, к сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков по чисто экономическим вопросам. Поэтому берем то, что есть. На рынке это не первый ряд игроков, может быть, даже не второй», – сказал президент «Нижнего Новгорода».