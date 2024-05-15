Адриатическая лига. Плей-офф. Финал. «Црвена Звезда» повела 2-0 в серии с «Партизаном»
Сегодня состоялся 2-й матч финальной серии плей-офф Адриатической лиги.
«Црвена Звезда» одержала вторую домашнюю победу над «Партизаном» и увеличила преимущество в серии (80:73, 2-0).
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 15 мая, 20.30, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда
- Лазич (0), Недович (0), дос Сантос (0), Давидовац (0), Боломбой (0).
«Црвена Звезда» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.