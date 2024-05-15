Адриатическая лига. Плей-офф. Финал. «Црвена Звезда» повела 2-0 в серии с «Партизаном»

Сегодня состоялся 2-й матч финальной серии плей-офф Адриатической лиги.

« » одержала вторую домашнюю победу над « » и увеличила преимущество в серии (80:73, 2-0).

лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

« » ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.