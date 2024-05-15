Адриатическая лига. Плей-офф. Финал. «Црвена Звезда» повела 2-0 в серии с «Партизаном»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Баскетбол

Сегодня состоялся 2-й матч финальной серии плей-офф Адриатической лиги.

«Црвена Звезда» одержала вторую домашнюю победу над «Партизаном» и увеличила преимущество в серии (80:73, 2-0).

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Црвена Звезда – Партизан 80:73 (17:19, 21:19, 23:19, 19:16)
Дата проведения
15 мая, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда
Лазич (0), Недович (0), дос Сантос (0), Давидовац (0), Боломбой (0).
Партизан
Пантер (0), Дозьер (0), Наннэлли (0), Ледэй (0), Камински (0).

«Црвена Звезда» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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