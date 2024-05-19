«Тенерифе» хочет подписать немецкого защитника Давида Крэмера

Давид Крэмер стал объектом интереса «Тенерифе».

Крэмер поучаствовал в двух матчах победного для Германии чемпионата мира-2023, набирая 3 очка и 1 подбор.

27-летний защитник провел сезон-2023/24 в «Гранаде». На его счету 10,2 очка и 3,2 подбора в матчах чемпионата Испании. Крэмер привлек внимание «Тенерифе» и стал одной из трансферных задач клуба.

« » закончил сезон на 6-м месте в испанской лиге ACB с результатом 21-13 и встречается с «Барселоной» в первом раунде плей-офф.