Марк Дэйгнолт: «Мне очень нравится руководить этой командой. Больше всего хотел бы завтра выйти на тренировку»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Марк Дэйгнолт Баскетбол

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение от «Далласа».

«Я столько всего узнал о нашей команде. Проигрывать последнюю игру сезона – это отстой. Говорил весь год, что получаю настоящее удовольствие от руководства командой. Очень жалко приостанавливать этот процесс. Мне очень нравится тренировать эту команду. Больше всего хотел бы провести тренировку завтра.

Сейчас поражение болезненно, но нужно взглянуть более широко, оценить ежегодный прогресс. Прогресс от начала сезона, даже от начала плей-офф. Мы стали гораздо более опытной, взрослой, организованной командой. Мы лучше, крепче, умнее, впереди во всем. В течение года мы много говорили о развитии через новый опыт, что мы осуществили на высшем уровне. В итоге мы провели очень успешный сезон, хоть и не достигли большего успеха в этой серии», – заключил главный тренер «Тандер».

«Оклахома» уступила в полуфинале Западной конференции (2-4).

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3 комментария
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Все же рулевой года,вывел молодую банду на высший уровень на этом диком Западе….это большое достижение….другое дело у ОКС куча пиков,исходя из результатов ПО им нужен хороший большой,Холмгрен под щитом это не дело,бродяги это доказали наглядно.
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Ответ Pomor191
Да ты себя потренируй, гений тренерского цеха! Может научишься хотя бы тайм-ауты брать вовремя! Сегодня 3 раза команда убегала, а Даллас догонял, но хоть бы раз помог ребятам и сбил темп! Ни разу! А ведь это азы...
поэтому ты сидишь в усть каменогорске и строчишь с дивана
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