Марк Дэйгнолт: «Мне очень нравится руководить этой командой. Больше всего хотел бы завтра выйти на тренировку»

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение от «Далласа».

«Я столько всего узнал о нашей команде. Проигрывать последнюю игру сезона – это отстой. Говорил весь год, что получаю настоящее удовольствие от руководства командой. Очень жалко приостанавливать этот процесс. Мне очень нравится тренировать эту команду. Больше всего хотел бы провести тренировку завтра.

Сейчас поражение болезненно, но нужно взглянуть более широко, оценить ежегодный прогресс. Прогресс от начала сезона, даже от начала плей-офф. Мы стали гораздо более опытной, взрослой, организованной командой. Мы лучше, крепче, умнее, впереди во всем. В течение года мы много говорили о развитии через новый опыт, что мы осуществили на высшем уровне. В итоге мы провели очень успешный сезон, хоть и не достигли большего успеха в этой серии», – заключил главный тренер «Тандер».

«Оклахома» уступила в полуфинале Западной конференции (2-4).