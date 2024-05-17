Майк Буденхольцер: «Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске или в Дании»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Майк Буденхольцер Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Майк Буденхольцер рассказал о первых впечатлениях от «Финикса».

Уроженец штата Аризона вырос, болея за «Санз» в детстве. Новый главный тренер пообщался с «большой тройкой» (Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил) и другими игроками клуба и отметил их честность и уважительное отношение. Специалист заявил, что рад узнать звезд поближе, но собирается тренировать их и требовать полной отдачи.

«Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске, в Дании, я бы поехал куда угодно.

Великие игроки в составе хотят быть лучше. Они не удовлетворены нынешним состоянием дел и не хотят топтаться на месте», – рассказал Буденхольцер.

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2 комментария
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Оо, нюансик приятный.
Только тут был случай: взял словенский тренер не словенца под первым номером, а паренька из универа Аризоны, так чтоб он немного пошевелился за максимальный контракт, надо было в него тыкать палочкой, как говорится. И где щас словенцы и где этот аризонец.
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"Специалист заявил, что рад узнать звезд поближе, но собирается тренировать их"

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