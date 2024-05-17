Майк Буденхольцер: «Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске или в Дании»

Майк Буденхольцер рассказал о первых впечатлениях от «Финикса».

Уроженец штата Аризона вырос, болея за «Санз» в детстве. Новый главный тренер пообщался с «большой тройкой» ( , и ) и другими игроками клуба и отметил их честность и уважительное отношение. Специалист заявил, что рад узнать звезд поближе, но собирается тренировать их и требовать полной отдачи.

«Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске, в Дании, я бы поехал куда угодно.

Великие игроки в составе хотят быть лучше. Они не удовлетворены нынешним состоянием дел и не хотят топтаться на месте», – рассказал .