Майк Буденхольцер: «Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске или в Дании»
Майк Буденхольцер рассказал о первых впечатлениях от «Финикса».
Уроженец штата Аризона вырос, болея за «Санз» в детстве. Новый главный тренер пообщался с «большой тройкой» (Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил) и другими игроками клуба и отметил их честность и уважительное отношение. Специалист заявил, что рад узнать звезд поближе, но собирается тренировать их и требовать полной отдачи.
«Я взялся бы тренировать эту команду, даже если бы она была на Луне, на Аляске, в Дании, я бы поехал куда угодно.
Великие игроки в составе хотят быть лучше. Они не удовлетворены нынешним состоянием дел и не хотят топтаться на месте», – рассказал Буденхольцер.
Только тут был случай: взял словенский тренер не словенца под первым номером, а паренька из универа Аризоны, так чтоб он немного пошевелился за максимальный контракт, надо было в него тыкать палочкой, как говорится. И где щас словенцы и где этот аризонец.
Док в шоке в этот момент