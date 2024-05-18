Рик Карлайл: «В воскресенье узнаем, насколько выросла наша молодая команда»

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Рик Карлайл поделился ожиданиями от седьмого матча в серии с «Никс».

Главный тренер «Пэйсерс» отметил, что команда пока не показывала свою лучшую игру в выездных встречах противостояния.

«Нам нужно прибавить в агрессии в седьмом матче. Пятый матч серии в Нью-Йорке... пятый матч в Милуоки выдался непростым, а в Нью-Йорке – худшая игра в плане агрессии от нас за весь плей-офф. И когда мы вчера разбирали эту игру на аналитическом разборе, это было не очень весело.

Но ты проходишь через эти взлеты и падения. Молодые команды учатся на ошибках, растут. И в воскресенье мы узнаем, насколько», – сказал главный тренер «Индианы».

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