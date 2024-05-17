Майк Буденхольцер: «Нам нужно обсудить позицию разыгрывающего. Это болезненная тема для всех»

Теги Финикс НБА Майк Буденхольцер Баскетбол

Майк Буденхольцер коснулся темы разыгрывающего для «Санз».

«Совещания проходят отлично. Нет никаких сомнений, что нам нужно оценить весь состав. И поговорить о позиции разыгрывающего. Не сомневаюсь, что это болезненная тема для всех. Для медиа, для игроков, для фронт-офиса. Нужно будет подумать об этом.

Нам нужно уметь играть без этой позиции. Нужно иметь такого игрока в составе. Нужно иметь различные варианты. Играть в разных составах, больших и маленьких. Одним словом, это тема большого обсуждения», – заявил новый главный тренер «Финикса».

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