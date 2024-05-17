Майк Буденхольцер: «Нам нужно обсудить позицию разыгрывающего. Это болезненная тема для всех»

Майк Буденхольцер коснулся темы разыгрывающего для «Санз».

«Совещания проходят отлично. Нет никаких сомнений, что нам нужно оценить весь состав. И поговорить о позиции разыгрывающего. Не сомневаюсь, что это болезненная тема для всех. Для медиа, для игроков, для фронт-офиса. Нужно будет подумать об этом.

Нам нужно уметь играть без этой позиции. Нужно иметь такого игрока в составе. Нужно иметь различные варианты. Играть в разных составах, больших и маленьких. Одним словом, это тема большого обсуждения», – заявил новый главный тренер « ».