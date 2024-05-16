Тайриз Макси получил награду имени Джо Дюмарса за спортивное поведение

Теги Филадельфия НБА Джо Дюмарс Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси стал обладателем награды имени Джо Дюмарса.

Sportsmanship Award ежегодно вручается игроку НБА, который демонстрировал достойное поведение на площадке на протяжении всего сезона. Награда была учреждена в сезоне-1995/96, а с сезона-1999/2000 носит имя Джо Дюмарса, первого обладателя награды. 

 Макси стал вторым игроком «Сиксерс», получившим эту награду с момента ее учреждения, после Эрика Сноу (2000).

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Один из самых профессиональных игроков и достойных личностей в современной НБА.
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