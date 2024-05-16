Тайриз Макси получил награду имени Джо Дюмарса за спортивное поведение

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси стал обладателем награды имени Джо Дюмарса.

Sportsmanship Award ежегодно вручается игроку , который демонстрировал достойное поведение на площадке на протяжении всего сезона. Награда была учреждена в сезоне-1995/96, а с сезона-1999/2000 носит имя , первого обладателя награды.

стал вторым игроком «Сиксерс», получившим эту награду с момента ее учреждения, после Эрика Сноу (2000).