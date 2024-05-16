Шакил О’Нил о том, что в НБА все подстроено: «В первом раунде услышал, как Фил Джексон заказывает отель на финал в Индиане»
Шакил О’Нил назвал свои перстни ненастоящими.
В своем подкасте легендарный центровой в шутку объяснил, что плей-офф НБА проходит по сценарию.
«Реальная история, никогда раньше ее не рассказывал. Первое чемпионство (сезон-1999/00), первый раунд. Слышу, как Фил Джексон говорит тренеру: «Эй, забронируй нам отели в Индиане. Потому что мы будем играть там в финале». Я не сообразил, о чем речь, пока мы не приехали в Индиану на финальную серию.
Не знаю, что к чему, просто рассказываю, что слышал. Мы не отыграли тогда еще ни одного матча. Рад, что получил роль Шакила О’Нила. И что мы победили Реджи Миллера», – усмехнулся О’Нил.
Фил продуманный.