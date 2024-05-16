Шакил О’Нил о том, что в НБА все подстроено: «В первом раунде услышал, как Фил Джексон заказывает отель на финал в Индиане»

Теги Индиана Лейкерс Фил Джексон Шакил О′Нил НБА Реджи Миллер Баскетбол

Шакил О’Нил назвал свои перстни ненастоящими.

В своем подкасте легендарный центровой в шутку объяснил, что плей-офф НБА проходит по сценарию.

«Реальная история, никогда раньше ее не рассказывал. Первое чемпионство (сезон-1999/00), первый раунд. Слышу, как Фил Джексон говорит тренеру: «Эй, забронируй нам отели в Индиане. Потому что мы будем играть там в финале». Я не сообразил, о чем речь, пока мы не приехали в Индиану на финальную серию.

Не знаю, что к чему, просто рассказываю, что слышал. Мы не отыграли тогда еще ни одного матча. Рад, что получил роль Шакила О’Нила. И что мы победили Реджи Миллера», – усмехнулся О’Нил.

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7 комментариев
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Да что там Индиана, у нас в Геленджике тоже нужно заказывать гостиницу на июль еще в мае.
Фил продуманный.
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Ответ Максим Макеев
ору если по сценарию все проходит то почему тогда Лал не проходили Денвер имея весь судебный ресурс в своем распоряжении почему Минька с молодым Иорданом на данный момент уже проигрывает Йокичу которого явно не любят важные лица НБА
Патамушта такой сценарий...
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Это уверенность)
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Ответ Максим Макеев
ору если по сценарию все проходит то почему тогда Лал не проходили Денвер имея весь судебный ресурс в своем распоряжении почему Минька с молодым Иорданом на данный момент уже проигрывает Йокичу которого явно не любят важные лица НБА
Да хорош, Шак по-любому в ироническом ключе высказался. Да, возможно Джексон и сказал то, что сказал, ну это как бы ничего и не значит, кроме того, что человек был уверен в своей команде и заодно заряжал уверенностью других. Ну а Шак сейчас решил обыграть воспоминание. Ты думаешь, он всерьёз решил разоблачить даже хрен с ним, что целую индустрию, но самое главное – своё наследие) Шак человек прикольный, и тщеславный, если бы он действительно думал о сценариях всерьёз, он молчал бы в тряпку, ну или на крайняк уже давным-давно обличал бы всю контору.
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Ответ VKing24
Это уверенность)
В Пэйсерс?
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