Шакил О′Нил: «Когда выиграл третий титул с «Лейкерс», весил 190 килограммов»

Теги Лейкерс Фил Джексон Майами Шакил О′Нил Пэт Райли НБА Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О′Нил признался, что весил около 190 килограммов, когда выиграл свой третий титул с «Лейкерс».

«Я начинал карьеру в «Орландо» с весом 130 килограммов. Но против меня рано начали использовать Hack-a-Shaq, поэтому я стал качаться, мой вес вырос до 135, а затем до 140.

Когда пришел Фил Джексон и мы выиграли первый чемпионат, я весил 155. Потом я отлично провел лето и вернулся за вторым титулом с весом 175. Когда мы выиграли последний чемпионат, я весил около 190 килограммов.

Когда меня обменяли в «Майами», Пэт Райли заставил меня выполнять армейские упражнения, и я похудел до 150», – рассказал Шак.

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2 комментария

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Свежий
Жесть. 190 кило+отличная координация, скорость и сила = доминация.
+6
0
+6
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SopTecret
как два игрока прямо)
+3
0
+3
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