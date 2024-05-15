Донован Митчелл, скорее всего, пропустит 5-й матч против «Бостона»

Донован Митчелл, как ожидается, пропустит сегодняшний 5-й матч против «Селтикс».

Лидер « » продолжает восстанавливаться после растяжения мышц левой голени.

«Кавальерс» уступают «Селтикс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-3. В случае поражения в 5-м матче «Кливленд» завершит сезон.

набирает в среднем 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в 10 матчах плей-офф-2024 за «Кливленд», включая не менее 25 очков в шести матчах подряд. Ранее подобное в истории «Кавальерс» делал только Леброн Джеймс.