Донован Митчелл, скорее всего, пропустит 5-й матч против «Бостона»
Донован Митчелл, как ожидается, пропустит сегодняшний 5-й матч против «Селтикс».
Лидер «Кливленда» продолжает восстанавливаться после растяжения мышц левой голени.
«Кавальерс» уступают «Селтикс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-3. В случае поражения в 5-м матче «Кливленд» завершит сезон.
Митчелл набирает в среднем 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в 10 матчах плей-офф-2024 за «Кливленд», включая не менее 25 очков в шести матчах подряд. Ранее подобное в истории «Кавальерс» делал только Леброн Джеймс.
бой ждет Бостон только в финале, а то с ними мало того что соперники ниже классом катают так еще и без лидеров