Донован Митчелл, скорее всего, пропустит 5-й матч против «Бостона»

Теги травмы Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл, как ожидается, пропустит сегодняшний 5-й матч против «Селтикс».

Лидер «Кливленда» продолжает восстанавливаться после растяжения мышц левой голени.

«Кавальерс» уступают «Селтикс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-3. В случае поражения в 5-м матче «Кливленд» завершит сезон.

Митчелл набирает в среднем 29,6 очка, 5,4 подбора и 4,7 передачи в 10 матчах плей-офф-2024 за «Кливленд», включая не менее 25 очков в шести матчах подряд. Ранее подобное в истории «Кавальерс» делал только Леброн Джеймс.

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6 комментариев
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Ответ Максим Макеев
хаслем прав бой ждет Бостон только в финале, а то с ними мало того что соперники ниже классом катают так еще и без лидеров
Есть риск, что в финале не будет боя. Но есть нюанс
+7
0
+7
хаслем прав
бой ждет Бостон только в финале, а то с ними мало того что соперники ниже классом катают так еще и без лидеров
+2
-2
0
Уже приготовил удочки прост
+1
-1
0
Ответ everyday4768
Уже приготовил удочки прост
Дом выбирает. Думает в Майами или в ЛА брать
0
0
0
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